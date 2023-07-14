ЗАМАНА - Запуск нового рейса из Ульяновской области в Дагестан заметно повлияет на экономику республики

Запуск нового рейса из Ульяновской области в Дагестан заметно повлияет на экономику республики

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14 июля, 2023. Пятница 10:31
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Запуск нового рейса из Ульяновской области в Дагестан заметно повлияет на экономику республики

Накануне, 13 июля, Международный аэропорт «Махачкала» торжественно встретил первый рейс «Nordwind Airlines» из Ульяновской области.

Запуск нового рейса из Ульяновской области в Дагестан заметно повлияет на экономику республики

Открытие нового маршрута прокомментировал заместитель гендиректора авиакомпании Антон Маттис: «Хочу обратить внимание на количество направлений и полётов, которые мы осуществляем на сегодня из Махачкалы. В прошлом году их было 5, в этом – уже 14. Достаточно большое количество маршрутов, и они уникальные.

Рейс Ульяновск – Махачкала совершенно новое направление в нашей карте, он не выполнялся в принципе даже в советское время.

Уже заметно, что спрос на это направление колоссальный, мы практически привезли полный самолёт».

Маттис также подчеркнул, что данный маршрут субсидированный - он поддерживается администрациями двух регионов, что позволяет создать комфортные условия для пассажиров. По его словам, это дополнительный фактор, который будет стимулировать развитие туристического потока в Дагестан.

В свою очередь генеральный директор АО «Международный аэропорт «Махачкала» Саид Рамазанов отметил, что пассажиропоток ежегодно увеличивается и открытие новых направлений говорит не только о повышенном интересе жителей страны к Дагестану, но и о возможностях аэропорта.

Замминистра по туризму и народным художественным промыслам РД Магомед Габибуллаев добавил, что запуск нового рейса значительно повлияет на развитие транспортной доступности республики и позволит увеличить туристический поток, что благоприятно повлияет на экономику Дагестана.

 

Патимат Мирзаева

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