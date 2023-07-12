Эта встреча — продолжение переговоров с представителями «СберЛизинга», которые ранее состоялись на ПМЭФ-2023.
Напомним, тогда компания предложила поддержать проект обновления городского транспорта с помощью финансового лизинга.
Подробнее — здесь.
Накануне, во вторник, первый зампред Правительства региона Руслан Алиев провел рабочую встречу с директором Юго-Западного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг» Надеждой Ткаченко.
Эта встреча — продолжение переговоров с представителями «СберЛизинга», которые ранее состоялись на ПМЭФ-2023.
Напомним, тогда компания предложила поддержать проект обновления городского транспорта с помощью финансового лизинга.
Подробнее — здесь.
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