ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана обсудили сотрудничество с АО «Сбербанк Лизинг»

В Правительстве Дагестана обсудили сотрудничество с АО «Сбербанк Лизинг»

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12 июля, 2023. Среда 10:08
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В Правительстве Дагестана обсудили сотрудничество с АО «Сбербанк Лизинг»

Накануне, во вторник, первый зампред Правительства региона Руслан Алиев провел рабочую встречу с директором Юго-Западного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг» Надеждой Ткаченко. 

В Правительстве Дагестана обсудили сотрудничество с АО «Сбербанк Лизинг»

Эта встреча — продолжение переговоров с представителями «СберЛизинга», которые ранее состоялись на ПМЭФ-2023. 

Напомним, тогда компания предложила поддержать проект обновления городского транспорта с помощью финансового лизинга. 

Подробнее — здесь.

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