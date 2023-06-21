ЗАМАНА - Кизлярский коньячный завод вышел на рынок Израиля

Кизлярский коньячный завод вышел на рынок Израиля

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21 июня, 2023. Среда 16:16
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Кизлярский коньячный завод вышел на рынок Израиля

Кизлярский коньячный завод продолжает работать с зарубежными рынками. С июля этого года продукция республиканского производителя появится во всех торговых точках Израиля, информирует пресс-служба компании.

Кизлярский коньячный завод вышел на рынок Израиля

Уточняют, что в рамках контракта заказчик получит популярные в России и за ее пределами бренды «Кизлярский марочный», «Лезгинка», «Дагестан» и виноградную водку «Кизлярка». Первую партию в количестве больше 10 000 бутылок уже доставляют в Израиль.

«В данный момент высокие темпы производства и реализации продукции позволяют предприятию “Кизлярский коньячный завод” оставаться в топ-10 лидеров на рынке коньяка и бренди России, являясь единственной государственной организацией на рынке коньяка и единственным производителем традиционного коньяка полного цикла», – дал комментарий гендиректор компании Евгений Дружинин.

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