ЗАМАНА - Дагестан в 3 раза перевыполнил норму по производству овощей, установленную Доктриной продовольственной безопасности РФ

Дагестан в 3 раза перевыполнил норму по производству овощей, установленную Доктриной продовольственной безопасности РФ

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09 июня, 2023. Пятница 08:09
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Дагестан в 3 раза перевыполнил норму по производству овощей, установленную Доктриной продовольственной безопасности РФ
Тему обеспечения продовольственной безопасности в Дагестане обсудили вчера, 8 июня, на собрании регионального руководства под председательством главы кабинета министров республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Дагестан в 3 раза перевыполнил норму по производству овощей, установленную Доктриной продовольственной безопасности РФ

В начале заседания премьер напомнил, что Доктрину продовольственной безопасности страны установил постановлением президент России. В ней озвучены пороговые значения по ряду социально-значимых продуктов питания.

Как проинформировал Абдулмуслимов, в минувшем году регион превысил показатели по выращиванию овощей (293,9 процента при пороговом значении 90 процентов), картофелю (117,1 процента при пороговом значении 95 процентов) и плодам без цитрусовых и винограда (75,5 процента при пороговом значении 60 процентов).

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