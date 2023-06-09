ЗАМАНА - В Дагестане до 2030 года запустят плодоовощехранилища мощностью 100 000 тонн

В Дагестане до 2030 года запустят плодоовощехранилища мощностью 100 000 тонн

Автор
09 июня, 2023. Пятница 00:59
|||
В Дагестане до 2030 года запустят плодоовощехранилища мощностью 100 000 тонн

В Дагестане активно возводятся хранилища для плодов и овощей. За последние 3 года благодаря государственной поддержке сельхозпотребкооперативы региона построили несколько плодоовощехранилищ общей мощностью более 9 000 тонн. Уточняется, что к 2030 году в планах открыть еще ряд хранилищ совокупной вместимостью 100 000 тонн.

В Дагестане до 2030 года запустят плодоовощехранилища мощностью 100 000 тонн

До 2030 года планируется реализация инвестпроектов на 100 000 тонн хранения плодоовощной продукции, в данный момент в стадии реализации проекты на 37 000 тонн.

Прочитано 7 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top