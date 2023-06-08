Круглый стол на тему развития малого и среднего бизнеса состоялся в Дагестане

Сегодня, 8 июня, состоялось заседание «круглого стола» по обсуждению проекта закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан», организованное Комитетом Народного Собрания по экономической политике, инвестициям и предпринимательству.

В нем приняли участие депутаты парламента, представители заинтересованных министерств и ведомств, Экспертного совета профильного Комитета и общественных организаций.

Поприветствовав участников мероприятия, председатель Комитета Народного Собрания по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Сефер Алиев.

Затем с докладом выступил заместитель председателя Комитета по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Осман Булатов.

Он сообщил, что законопроект подготовлен группой депутатов в целях совершенствования законодательства РД в части развития предпринимательства.

Было отмечено, что действующий республиканский закон не учитывает возросшую предпринимательскую активность и значительное влияние малого и среднего предпринимательства на социально-экономическое развитие Дагестана. «Все это накладывает существенные ограничения на развитие такого важного для экономики республики сектора, как малого и среднее предпринимательство, и определяет необходимость принятия закона в новой редакции, который регулирует более детально сферу развития малого и среднего предпринимательства с учетом современных условий и влияния антироссийских санкций», - отметил Осман Булатов.

Депутат добавил, что законопроектом устанавливаются полномочия Главы РД, разграничены полномочия органов исполнительной и законодательной власти, а также координационных или совещательных органов в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

«Для эффективного ведения бизнеса необходимо проводить работу по всем направлениям, в том числе совершенствовать законодательство, расширять перечень мер государственной поддержки.

Уверен, что принятие нового закона во многом будет способствовать позитивной динамике развития предпринимательства в республике», - отметил Гаджи Гаджиев. Он поблагодарил Комитет парламента за проделанную работу, плодотворное сотрудничество в вопросах развития предпринимательства в Дагестане.

Затем состоялся обмен мнениями.

Участники мероприятия отметили важность принятия данного законопроекта и поблагодарили депутатов за проявленную инициативу.

Свои предложения и замечания озвучили представители Минимущества РД, Минпромторга РД, Минсельхозпрода РД, Минтуризма РД и другие участники мероприятия.

Было сказано, что в предлагаемом законопроекте учтен ряд важных аспектов в части промышленного производства, развития сельского хозяйства, поддержки сельхозпроизводителей и производителей продукции народных художественных промыслов, кредитного финансирования и многих других направлений.

Участники «круглого стола» в целом констатировали, что разработанный законопроект – всеобъемлющий, и его популяризация позволит выйти бизнесу «из тени», увеличить налоговую базу и пополнить республиканский бюджет.

По итогам заседания «круглого стола» был принят ряд рекомендаций.

Информационно-аналитический отдел Аппарата Народного Собрания РД