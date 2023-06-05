ЗАМАНА - Анна Безрукова: I туристический форум в Табасаранском районе поможет вывести бизнес из тени

Анна Безрукова: I туристический форум в Табасаранском районе поможет вывести бизнес из тени

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05 июня, 2023. Понедельник 16:42
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Анна Безрукова: I туристический форум в Табасаранском районе поможет вывести бизнес из тени

Заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Анна Безрукова прокомментировала I туристический форум, который проходит в Табасаранском районе со 2 по 6 июня.

Анна Безрукова: I туристический форум в Табасаранском районе поможет вывести бизнес из тени

Ведущие федеральные эксперты делятся с представителями сферы туризма в муниципалитете своим опытом и лучшими практиками, помогают правильно, а главное честно и прозрачно выстроить свою работу.

«Рынок туристических услуг в Дагестане развивается семимильными шагами, в Табасаранском районе, который находится рядом с Дербентом, тем более. В нем туризму уделяется особенное внимание.

Низкий доход от сферы туризма в муниципалитете показывает высокий уровень теневого оборота.

Важно, чтобы люди, работающие в сфере туризма, «обеляли» свой бизнес. Об этом говорит и Глава Республики. Так налоги, полученные от них, идут в бюджет, а, следовательно, на реализацию социальных проектов»,- считает замминистра.

Анна Безрукова также рассказала о перспективах, которые открывает легальный бизнес для предпринимателей отрасли: «Если человек строит бизнес всерьез и надолго, вопрос официального оформления должен стоять во главе угла, так как у Министерства по туризму много программ, по которым турбизнес республики может получать субсидии».

Иногда работники могут совершать налоговые нарушения, сами того не понимая, считает Анна Безрукова. Такой форум, организованный администрацией района, по ее словам, поможет им со всем разобраться.

«Уверена, что и табасаранским специалистам будет чем поделиться с федеральными гостями»,- заключила она.

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