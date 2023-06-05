Шарип Шарипов: «Отечественные семена овощных культур более высокого качества и почти в 4 раза дешевле зарубежных»

В Нижнем Джалгане на полях Ризвана Якубова осуществляются испытания гибридов лука российской (организация «Поиск») и зарубежной селекции. Как заявил фермер, посевы российских семян выглядят заметно лучше. Руководитель ДОС – филиала ВИР Киштили Куркиев присоединился к этому мнению. Производством семян капусты и свеклы в Сабнове занимается Ибрагим Касумов, земли которого засеяны семенами Селекционной станции имени Н.Н. Тимофеева. Шарип Шарипов озвучил, что Дагестан выделяет гранты на развитие семеноводства, благодаря чему республиканская опытная станция – филиал ВИР за 3 года увеличила производство семян овощей с 3 до 10 тонн.