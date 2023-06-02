ЗАМАНА - Магомед Омаров: «Если вы хотите зарабатывать, нужно уметь считать деньги»

Магомед Омаров: «Если вы хотите зарабатывать, нужно уметь считать деньги»

Автор
02 июня, 2023. Пятница 15:28
|||
Магомед Омаров: «Если вы хотите зарабатывать, нужно уметь считать деньги»

В рамках форума «Дерзай», организованного Российским движением детей и молодежи «Движение первых» прошла сессия про неудачный бизнес «Ошибка — это не страшно».

Магомед Омаров: «Если вы хотите зарабатывать, нужно уметь считать деньги»

В качестве спикера выступил эксперт по финансовой грамотности, руководитель проекта «Деньги есть» Магомед Омаров. Он рассказал начинающим юным предпринимателям, как правильно распоряжаться своими финансами и инвестировать их.   

«Если вы хотите открыть свое дело, то вы должны понимать какие цифры в вашем бизнесе есть, понимать и отслеживать эти цифры. Потому что бизнес – это в первую очередь деньги.

Если вы хотите зарабатывать, нужно уметь считать деньги.

Если вы решили заняться тем или иным делом, то первое, что вы должны учитывать – это ли в этом деле деньги и перспектива. В бизнесе есть правило – если ты любишь то, чем занимаешься, то это обязательно принесет тебе прибыль и будет иметь перспективу на дальнейшее развитие. Именно поэтому в первую очередь нужно учитывать свое отношение к делу, если оно вам не нравится, будет печально.

Если вы хотите начать свое дело, то нужно научиться считать деньги, т.е. разделять деньги бизнеса и ваши личные и ни в коем случае никогда их не смешивать», — порекомендовал Омаров.

Прочитано 29 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top