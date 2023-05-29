В России не будут "без разбора" сажать предпринимателей за экономические преступления. Представителям бизнес-сообщества предоставят возможность и дальше работать. Данный законопроект Государственная дума приняла во 2-м чтении.
Как объяснил "РГ" депутат Государственный думы Дмитрий Гусев ("СРЗП"), принятие подобного закона крайне важно в условиях сегодняшних ограничений.
Его коллега Джамаладин Гасанов (из фракции "Единая Россия") уточнил, что данную идею давно ждали представители бизнеса, ведь не секрет, что процессуальные процедуры в их отношении часто негативно влияют на бизнес-процессы.
Как он озвучил, принятие этого закона должно заметно сократить количество случаев, когда бизнес откровенно "прессуют" силовыми методами, применяя процессуальное законодательство совсем не для сохранения законности.