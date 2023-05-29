ЗАМАНА - Бизнесменов защитят от необоснованного заключения под стражу

Бизнесменов защитят от необоснованного заключения под стражу

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29 мая, 2023. Понедельник 13:09
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Бизнесменов защитят от необоснованного заключения под стражу

Депутат Государственной Думы России Гасанов Джамаладин поддержал законопроект, который защищает бизнес от нелегального «прессинга». Предпринимателей защитят от необоснованного взятия под стражу.

Бизнесменов защитят от необоснованного заключения под стражу

В России не будут "без разбора" сажать предпринимателей за экономические преступления. Представителям бизнес-сообщества предоставят возможность и дальше работать. Данный законопроект Государственная дума приняла во 2-м чтении.

Как объяснил "РГ" депутат Государственный думы Дмитрий Гусев ("СРЗП"), принятие подобного закона крайне важно в условиях сегодняшних ограничений. 

Его коллега Джамаладин Гасанов (из фракции "Единая Россия") уточнил, что данную идею давно ждали представители бизнеса, ведь не секрет, что процессуальные процедуры в их отношении часто негативно влияют на бизнес-процессы.

Как он озвучил, принятие этого закона должно заметно сократить количество случаев, когда бизнес откровенно "прессуют" силовыми методами, применяя процессуальное законодательство совсем не для сохранения законности.

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