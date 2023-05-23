ЗАМАНА - В Дагестане увеличат площади рисовых полей на 1800 га в этом году

В Дагестане увеличат площади рисовых полей на 1800 га в этом году

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23 мая, 2023. Вторник 01:01
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В Дагестане увеличат площади рисовых полей на 1800 га в этом году

Площади рисовых полей в Дагестане собираются увеличить на 1800 га в 2023 по государственной поддержке. У аграриев в планах реализация 20 проектов в сфере рисоводства, информирует пресс-служба Минсельхоза РД.

В Дагестане увеличат площади рисовых полей на 1800 га в этом году

В минувшем году в регионе реализовали один проект по возведению и реконструкции рисовых чеков на площади 123 га. В текущем году дагестанским аграриям удалось защитить в Минсельхозе РФ 20 проектов, они планируют построить 1800 га новых рисовых чеков.

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