В Дагестане увеличат площади рисовых полей на 1800 га в этом году

Автор Дарья |||

Площади рисовых полей в Дагестане собираются увеличить на 1800 га в 2023 по государственной поддержке. У аграриев в планах реализация 20 проектов в сфере рисоводства, информирует пресс-служба Минсельхоза РД.