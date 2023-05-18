На XXIII Российской выставке племенных овец и коз обсудили тему реализации шерсти для легкой промышленности

На XXIII Российской выставке племенных овец и коз в Каспийске состоялось обсуждение темы «Производство и реализация шерсти предприятиям легкой и текстильной промышленности страны и на зарубежный рынок», информирует пресс-служба Минсельхоза региона.

Как озвучила член Совета Федерации России Дина Оюн, для России крайне важно, чтобы шерсть после первичной переработки не уезжала за рубеж, а поставлялась на российские промышленные организации, дабы добавленная стоимость «рождалась» на территории страны.

Далее директор Департамента легкой промышленности Минпромторга РФ Вера Хмырова проинформировала, что годовая потребность больших отечественных предприятий в мытой шерсти составляет около 8000 тонн, при этом общая потребность производителей при углублении переработки сырья составляет порядка 20 000 тонн. При импортозамещении объемы могут увеличиться до 30 000 тонн, а в общем Россия может переработать до 50 000 тонн шерсти.

Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте тут.