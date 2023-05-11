ЗАМАНА - Объявлена предварительная дата старта в России механизма исламского банкинга

Объявлена предварительная дата старта в России механизма исламского банкинга

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11 мая, 2023. Четверг 14:45
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Объявлена предварительная дата старта в России механизма исламского банкинга

Механизму исламского банкинга планируют дать старт в российских регионах 1 июля, в случае скорого принятия соответствующего законопроекта. В список пилотных субъектов на Северном Кавказе включены Дагестан и Чечня.

Объявлена предварительная дата старта в России механизма исламского банкинга

Как заявляет председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках Петербургского международного юридического форума, они плотно работают над проектом. В планах, что законопроект примут во 2 и 3 чтениях, дабы, как это уже записано в проекте закона, 1 июля он начал работать. 

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