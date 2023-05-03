Дагестанские предприниматели получили в I квартале 2023 года почти 1,6 млрд рублей финансирования при помощи НГС

Во вторник, 2 мая, в первый день работы Кавказской инвестиционной выставки, которая стартовала в городе МинВоды, руководитель Дагестана Сергей Меликов посетил встречу с гендиректором Корпорации МСП, председателем Наблюдательного совета МСП Банка Александром Исаевичем.

На встрече стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Дагестана с компанией, в том числе и меры поддержки предпринимателей региона.

Они озвучили, что поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, помогли малому и среднему бизнесу республики привлечь в первом квартале 2023 года финансирование на общую сумму почти 1,6 миллиарда рублей. Это в 4 раза больше показателя 2022 года за такой же период и составляет почти половину объема финансовой поддержки в рамках НГС за весь 2022 год.

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