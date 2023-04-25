"В данный момент занимаемся развитием цифрового рубля. Центральный банк в нынешнем году уже запустил эксперимент, а до конца 2023 года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль", — высказался министр, участвуя в марафоне "Знание". Далее Силуанов озвучил, что цифровой рубль — на 100% надежный инструмент, совершенно прозрачный. "По цифровому рублю можно проследить транзакции все, видно, куда направлены деньги. Эти деньги налево не уйдут уже", — прокомментировал он.
Цифровой рубль будет запущен до конца 2023 года
- Автор Дарья
- 25 апреля, 2023. Вторник 10:14
Банк РФ до конца 2023 года даст старт в обращение цифровому рублю, проинформировал глава Минфина страны Антон Силуанов.
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