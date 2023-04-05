Экологические проекты Дагестана получили поддержку в Минприроды РФ

В Москве прошла рабочая встреча главы Минприроды РФ Александра Козлова и руководителя Дагестана Сергея Меликова. Они обсудили формирование проектов обращения с ТКО в республике.

Козлов проинформировал, что в будущие 2 года Дагестан получит федеральную поддержку для обеспечения новых мощностей в сфере обработки и утилизации отходов.

«Возведение объектов обращения с ТКО – один из важнейших уровней развития мусорной реформы. А концессионные соглашения позволяют построить необходимые мощности в субъектах страны. Уже 4 объекта в Дагестане прошли отбор для получения федеральной поддержки. Средства федерального бюджета будут предусмотрены для софинансирования расходных обязательств республики в рамках концессионного договора. Территории, отвечающие всем условиям, могут получить субсидию до 95 процентов сметной стоимости строительства», – сообщил министр.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.