На площадке Абдулмуталибова встретили председатель Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию республики Шериф Керимханов и гендиректор АО «имени Наримана Алиева» Махач Атаев.

Как сообщил в процессе осмотра территории Махач Атаев, в рамках инвестиционных проектов в нынешнем году планируется закладка виноградников на участках 330 га и 311 га.

«В рамках реализации проекта в селе «сельсовет «Первомайский» Дербентского района на площади 110 га осуществлена плантажная вспашка, также разбивка участка на площади 70 га и закладка новых виноградников проведена на площади 20 га сорта «Ркацители», — рассказал он вице-премьеру.

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