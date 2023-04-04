Предпринимателям и жителям горных районов Дагестана помогут за полцены купить сельхозтехнику, построить теплицы

90 миллионов рублей выделили в нынешнем году власти Дагестана для жителей горных территорий, которые хотят открыть свое дело. Уникальность программы в том, что поддержку получат не только предприниматели, но и местные жители, у которых есть подсобные хозяйства. Главное - удержать людей.

Повод для беспокойства есть - уровень безработицы в горах в два раза выше, чем в целом по республике. Ежегодно значительная часть населения в поисках работы перебирается на равнину.

- В зоне особого внимания - сельские жители, ведущие личные подсобные хозяйства. Для них предусмотрено субсидирование половины затрат на покупку малогабаритной сельхозтехники, но не более 200 тысяч рублей. Они также могут получить субсидии на закладку сада. Максимальная сумма поддержки - 500 тысяч рублей, - рассказал "РГ" министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов.

Что касается предпринимателей, то они могут претендовать на субсидирование половины затрат, но не более трех миллионов рублей - на приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков, строительство малогабаритных теплиц, логистических центров хранения продукции, на создание или модернизацию промышленных предприятий.

Еще один интересный проект поддержки, на который в этом году республиканская казна выделит 200 миллионов рублей, - "Местные инициативы". Он предусматривает строительство, реконструкцию и ремонт объектов общественной и социальной инфраструктуры. Главное условие - софинансирование из муниципального бюджета, а также за счет средств меценатов. Это могут быть и деньги, собранные самими жителями. Решение принимается только после того, как объект выберут на собрании или сходе.

Трудно ли найти меценатов для этого проекта? Проблем с этим не возникло, говорят в Минэкономразвития РД. Даже наоборот - многие инвесторы сами стремятся попасть в программу.

- В селах много выходцев, добившихся успеха в бизнесе. Они готовы поддержать малую родину, оставить в памяти свое имя. Сами жители у нас инициативные, особенно в горных районах. Они часто берут на себя расходы по строительству водоводов и местных дорог. Сейчас дополнительно к тем средствам, которые они и так собирают, мы можем помочь вливаниями из бюджета, - рассказали в министерстве.

Самые популярные инициативы связаны со строительством, ремонтом, благоустройством дорог. В сельских районах большинство из них оставляют желать лучшего, поэтому жители обратили на них внимание в первую очередь.

- Сейчас активно развивается этнотуризм. Многие внутрисельские дороги, особенно к историческим местам и туристическим объектам, находятся в ненадлежащем состоянии. Там, где республиканские органы исполнительной власти в рамках федеральных и региональных программ не успели эти дороги сделать, проект станет большой поддержкой, - рассказали в минэкономразвития региона.

Например, много туристов приезжает в знаменитый аул златокузнецов Кубачи. Гости любят прогуливаться по улочкам старого села. Но дороги тут оставляли желать лучшего. Жители подали заявку на участие в проекте, сами собрали деньги, помогли меценаты. Теперь приезжающим туристам будет комфортно дойти до старой части аула.

- Подобная поддержка важна, чтобы показать людям, как можно благоустроить село при поддержке государства и их самих, - говорит руководитель благотворительного фонда "Кубачи" Мурад Гаджияхьяев.

С увеличением турпотока все больше селян решили не переезжать в города, а организовать свое дело. Они открывают точки общепита, занимаются народными промыслами, работают гидами. Государство готово поддержать их в подобных начинаниях. И тогда заброшенные села Дагестана, которые так любят посещать туристы, станут историей.