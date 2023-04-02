Минфин Дагестан подвел итоги деятельности за 2022 год

Пот данным пресс-службы, в работе коллегии приняли участие первый вице-премьер Дагестана Руслан Алиев, председатель комитета Народного Собрания по бюджету, финансам и налогам Марат Ильясов, руководитель Управления федерального казначейства по республике Абдулпатах Амирханов, представители различных министерств, ведомств и муниципальных образований. С основным докладом выступил врио министра финансов Дагестана Шамиль Дабишев. Он рассказал "об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Дагестан за 2022 год и задачах на 2023 год". «В консолидированный бюджет Дагестана за 2022 год поступило доходов в сумме 210,5 млрд рублей, что составило 113,2% к уровню 2021 года. Относительно уточненного плана процент выполнения 96,8%. Недопоступило 7,0 млрд. рублей», – сказал Дабишев. По его данным, за три последних года доходы возросли в 1,2 раза – со 181 млрд рублей в 2020 году до 210 млрд рублей – в отчетном, в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета – со 134 млрд рублей до 157 млрд рублей; налоговые и неналоговые – с 47 млрд рублей до 53,5 млрд рублей. Также Дабишев отметил динамику роста налоговых и неналоговых доходов за три года, составивший 114,6 %. Поступило 53,5 млрд против 46,7 млрд в 2020 году. В структуре собственных доходов: НДФЛ остается основным доходным источником и занимает 37,7 %, его поступления в отчетном году составили 20 млрд рублей. Удельный вес акцизов – 20,5 %, поступило 11 млрд. рублей, что является ростом против показателя 2020 года – 126,1 %; налог на прибыль занимает 11,1 %, поступило 6 млрд. рублей, рост – 126,2 %; налог на имущество организаций – 7,4 %, поступило почти 4 млрд. рублей – рост 115 %; удельный вес и абсолютные суммы транспортного налога и специальных налоговых режимов не так велики, но относительно 2020 года эти платежи возросли до 143% и 133% процента соответственно. Также министр сообщил, что в динамике за последние пять лет расходы консолидированного бюджета увеличены со 108 до 230 млрд рублей. (рост до 213 %). За отчетный год расходы возросли на 49 млрд рублей.