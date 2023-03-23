Компания дочери Сулеймана Керимова вложит в животноводческую ферму 1,3 млрд рублей

Компания дочери Сулеймана Керимова вложит в дагестанскую животноводческую ферму 1,3 млрд рублей.

Проект предусматривает возведение товарно-молочной фермы на 400 голов дойного стада, овцеводческо-товарной фермы на 6 000 голов и предприятий по переработке молока и мяса. Строительство стартовало осенью минувшего года и должно прийти к завершению в 4 квартале будущего года.

"На данный момент у нас имеется 60 голов дойного стада, в Нижнем Новгороде мы покупаем 45 голов, из Германии едет 50 голов. Это в рамках насыщения той фермы (товарно-молочной — ИФ), которую мы возведем", — заявляет представитель компании.

Источник уточняет, что в будущем у предприятия в планах довести поголовье крупного рогатого скота до 1 000 голов, мелкого рогатого скота — до 5 000 голов, яков — до 800 голов, лошадей — до 200 голов.