ЗАМАНА - На форуме "ДагАгроКаспий" представили дроны для посадки семян и тракторы

На форуме "ДагАгроКаспий" представили дроны для посадки семян и тракторы

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16 марта, 2023. Четверг 09:30
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На форуме &quot;ДагАгроКаспий&quot; представили дроны для посадки семян и тракторы

Инновационные разработки дронов для посадки семян и тракторов показали на агропромышленном форуме "ДагАгроКаспий", который стартовал 15 марта в Дагестане. В мероприятии участвуют порядка 100 российских компаний, информирует ТАСС.

На форуме "ДагАгроКаспий" представили дроны для посадки семян и тракторы

"Аграрный сектор является драйвером экономики Дагестана. <…> По каким-то направлениям мы занимаем первые строчки: по животноводческой продукции и по производству растениеводческой продукции. В минувшем году регион превзошел по производству риса и винограда все достижения прошедших 30 лет. <…> Хочу поблагодарить организаторов этого форума, сумевших привлечь к участию в этом важном для нас событии специалистов авторитетных компаний из разных субъектов России и зарубежья", — выступил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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