ЗАМАНА - Шарип Шарипов: «Около 100 компаний принимают участие в форуме “ДагАгроКаспий”»

Шарип Шарипов: «Около 100 компаний принимают участие в форуме “ДагАгроКаспий”»

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15 марта, 2023. Среда 14:52
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Шарип Шарипов: «Около 100 компаний принимают участие в форуме “ДагАгроКаспий”»

Первый заместитель главы Минсельхоза РД Шарип Шарипов в разговоре с сотрудником РИА «Дагестан» поделился мыслями об Агропромышленном форуме «ДагАгроКаспий».

Шарип Шарипов: «Около 100 компаний принимают участие в форуме “ДагАгроКаспий”»

«Особенность данного мероприятия в том, что оно стартовало в преддверии весенних поливных работ. Это первое и крайне важное мероприятие именно для представителей растениевода, садоводов, овощеводов и виноградарей.

Примерно 100 организаций из разных субъектов России приехали к нам с техникой, технологиями, семенами и средствами защиты растений.

Если в прошлом нашим аграриям приходилось за инновациями и опытом ездить в другие субъекты страны, то сегодня мы сделали так, чтобы здесь, на площадке Дагестана, они имели возможность узнать, в каком направлении двигаются технологии, налаживать связи и развивать их дальше. Это крайне своевременное и актуальное мероприятие», – высказался Шарипов.

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