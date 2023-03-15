В Каспийске проходит Агропромышленная выставка «ДагАгроКаспий»

В среду, 15 марта, в каспийском Дворце спорта имени Али Алиева стартовал двухдневный агропромышленный форум «ДагАгроКаспий».

Дал старт мероприятию глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, который поприветствовал гостей и участников форума на гостеприимной земле республики от имени Главы РД Сергея Меликова.

«Мы придаем большое значение форуму “ДагАгроКаспий” и надеемся, что он послужит новым импульсом для будущего динамичного развития растениеводства и всего агропромышленного комплекса региона», – выступил премьер.

Продукцию, наработки и сельхозтехнику представили десятки участников из субъектов СКФО и ЮФО России.

В рамках мероприятия также состоится конференция по тему развития садоводства и виноградарства, растениеводства, овощеводства.