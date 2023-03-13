ЗАМАНА - Почти на 1 млрд рублей увеличится объем поддержки АПК Дагестана в 2023 году

Почти на 1 млрд рублей увеличится объем поддержки АПК Дагестана в 2023 году

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13 марта, 2023. Понедельник 16:07
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Почти на 1 млрд рублей увеличится объем поддержки АПК Дагестана в 2023 году
Под руководством заместителя главы кабмина Дагестана Наримана Абдулмуталибова в администрации Тарумовского района прошло собрание на тему зимовки скота на отгонных пастбищах и подготовки к поливному сезону. 
Почти на 1 млрд рублей увеличится объем поддержки АПК Дагестана в 2023 году

Начиная обсуждение, вице-премьер подчеркнул динамичное развитие агропромышленного комплекса республики, в том числе животноводческого направления. Он рассказал, что в текущем году федеральная и региональная поддержка АПК региона увеличится почти на 1 миллиард рублей.

«У нас активно развивается животноводство, рисоводство, переработка сельхозпродукции. Сегодня внутри Дагестана перерабатывается до 70 процентов собственного риса, и в наших планах довести производство данной культуры до 150 000 тонн с переработкой до 90 процентов», — выступил Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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