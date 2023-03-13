Начиная обсуждение, вице-премьер подчеркнул динамичное развитие агропромышленного комплекса республики, в том числе животноводческого направления. Он рассказал, что в текущем году федеральная и региональная поддержка АПК региона увеличится почти на 1 миллиард рублей.

«У нас активно развивается животноводство, рисоводство, переработка сельхозпродукции. Сегодня внутри Дагестана перерабатывается до 70 процентов собственного риса, и в наших планах довести производство данной культуры до 150 000 тонн с переработкой до 90 процентов», — выступил Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.