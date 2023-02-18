ЗАМАНА - Махачкалинский порт в 2022 году увеличил объемы перевалки импортного груза в 2 раза

Махачкалинский порт в 2022 году увеличил объемы перевалки импортного груза в 2 раза

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18 февраля, 2023. Суббота 02:37
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Махачкалинский порт в 2022 году увеличил объемы перевалки импортного груза в 2 раза

Махачкалинский морской торговый порт в минувшем году увеличил объемы перевалки импортного груза больше, чем в 2 раза, проинформировал глава Минтранспорта региона Джамбулат Салавов.

Махачкалинский порт в 2022 году увеличил объемы перевалки импортного груза в 2 раза

«В прошлом году Махачкалинский морской торговый порт переработал более 147 000 тонн иранского цемента. Если сравнивать с 2021 годом, то объем перевалки импортного груза увеличился более чем в 2 раза», – рассказал Салавов. Он добавил, что стабильно развивается и грузопоток экспортного товара.
«Так, отгрузка зерна в Иран выросла на 20 процентов, составив более 219,1 тысячи тонн», – заявил министр. В общем в 2022 году организация переработала примерно 517 000 тонн генгрузов. 

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