Более 140 млн рублей поступило в бюджет Дагестана от самозанятых с 2020 года

С 1 июля 2020 года (даты введения на территории Дагестана налога на профессиональный доход) в регионе реально осуществляют работу более 219 000 самозанятых.

По сведениям Управления Федерального казначейства по региону, за период с 1 июля 2020 года по 31 января текущего года поступления по налогу на профессиональный доход составили 223,3 млн рублей, в том числе в бюджет субъекта – 140,2 млн рублей, ФФОМС – 83,1 млн рублей. Как заявила пресс-служба Управления ФНС, за данный период плательщиками НПД было выдано 6,9 миллиона кассовых чеков, суммарный облагаемый доход по которым составил 8,2 миллиарда рублей, а средний доход по одному чеку – 1,183 тыс. рублей.