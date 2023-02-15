ЗАМАНА - Более 140 млн рублей поступило в бюджет Дагестана от самозанятых с 2020 года

Более 140 млн рублей поступило в бюджет Дагестана от самозанятых с 2020 года

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15 февраля, 2023. Среда 16:52
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Более 140 млн рублей поступило в бюджет Дагестана от самозанятых с 2020 года

С 1 июля 2020 года (даты введения на территории Дагестана налога на профессиональный доход) в регионе реально осуществляют работу более 219 000 самозанятых. 

Более 140 млн рублей поступило в бюджет Дагестана от самозанятых с 2020 года

По сведениям Управления Федерального казначейства по региону, за период с 1 июля 2020 года по 31 января текущего года поступления по налогу на профессиональный доход составили 223,3 млн рублей, в том числе в бюджет субъекта – 140,2 млн рублей, ФФОМС – 83,1 млн рублей. Как заявила пресс-служба Управления ФНС, за данный период плательщиками НПД было выдано 6,9 миллиона кассовых чеков, суммарный облагаемый доход по которым составил 8,2 миллиарда рублей, а средний доход по одному чеку – 1,183 тыс. рублей.

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