ЗАМАНА - На площадке рыбохозяйственного предприятия в Кизлярском районе собираются развивать агротуризм

На площадке рыбохозяйственного предприятия в Кизлярском районе собираются развивать агротуризм

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15 февраля, 2023. Среда 09:17
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На площадке рыбохозяйственного предприятия в Кизлярском районе собираются развивать агротуризм
Заместитель главы кабмина Дагестана Нариман Абдулмуталибов с рабочим визитом посетил Кизлярский район, где ознакомился с работой ряда рыбохозяйственнных организаций муниципалитета.
На площадке рыбохозяйственного предприятия в Кизлярском районе собираются развивать агротуризм

Вместе с ним в район прибыли глава Минсельхоза региона Мухтарбий Аджеков, председатель Комитета по рыбному хозяйству республики Виктор Руденко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов и первый заместитель лидера Кизлярского района Тимур Гаирбеков.

В начале они посетили предприятие «Каспий Рыба», занимающееся переработкой рыбы. Как отметил директор хозяйства Хабибула Джамалудинов, за сутки там осуществляют сушку, копчение, вяление и филировку до 1 тонны рыбы. Организация имеет свой водоем площадью 2,2 га, в котором в садках выращиваются осетровые породы рыбы.  Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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