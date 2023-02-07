ЗАМАНА - Дербентский завод игристых вин представил свою продукцию на международной выставке «Продэкспо-2023»

Дербентский завод игристых вин представил свою продукцию на международной выставке «Продэкспо-2023»

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07 февраля, 2023. Вторник 17:01
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Дербентский завод игристых вин представил свою продукцию на международной выставке «Продэкспо-2023»

Вчера, 6 февраля, в Москве открылась международная выставка продуктов питания и напитков «Продэкспо-2023», где представлены все отрасли продовольственного рынка России и других стран.

Дербентский завод игристых вин представил свою продукцию на международной выставке «Продэкспо-2023»

По традиции на «Продэкспо» выставляется также крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков и вин из десятка стран. Свою продукцию на выставке представило и винодельческое предприятие Дагестана – ОАО «Дербентский завод игристых вин».

«Дербентский завод игристых вин каждый год участвует в работе этой выставки, выступающей полезной площадкой для установления деловых связей с представителями торговой области, в том числе федеральных и региональных сетей. В 2023 году мы выставили вина 18 наименований, это игристые и тихие вина.

Участники мероприятия проявляют довольно большой интерес к нашей продукции. Стоит заметить, что новый федеральный закон «О развитии виноградарства и виноделия в РФ» отлично работает, заметно увеличился спрос рынка к винам из натурального сырья. Наш завод имеет собственные плантации солнечной ягоды, с учетом закупок сырья от сторонних производителей мы в прошедшем 2022 году переработали более 34 000 тонн винограда», – заявил заместитель гендиректора ОАО «ДЗИВ» по аграрным вопросам Гайдар Шуайбов.

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