ЗАМАНА - Дагестанское правительство готовит новую госпрограмму по поддержке МСП

Дагестанское правительство готовит новую госпрограмму по поддержке МСП

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04 февраля, 2023. Суббота 00:15
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Дагестанское правительство готовит новую госпрограмму по поддержке МСП
Вчера, 3 февраля, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с представителями бизнес-сообщества республики.
Дагестанское правительство готовит новую госпрограмму по поддержке МСП

Основными темами встречи стали поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, налаживание диалога между предпринимателями и властью.

Обращаясь к собравшимся, Абдулмуслимов озвучил, что малый и средний бизнес являются одним из важнейших секторов экономики региона и с учетом нынешней геополитической ситуации, санкционного ограничения, особое внимание сегодня уделяется его государственной поддержке.

Так, как он высказался, в республике на 2023 год продлено действие льготной ставки налога при использовании упрощенной системы налогообложения. Для налогоплательщиков, которые выбрали в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», ставка снижена с 10 до 5 процентов, а по объекту налогообложения «доходы» – с 3 до 1 процента. Эта мера в минувшем году позволила сохранить дополнительные оборотные средства и оставить у бизнеса порядка 2 млрд рублей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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