Нариман Абдулмуталибов совместно с председателем республиканского Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Шерифом Керимхановым и руководителем Дербентского района Мавсумом Рагимовым ознакомился с инвестпроектом по закладке виноградника с капельным орошением на участке площадью 331,8 га, планируемого к реализации в населенном пункте Джалган Дербентского района.

Как заявил лидер района, на данный момент на участке генеральные подрядчики осуществили очистку дренажных систем протяженностью 8 километров и провели глубокую вспашку почвы на площади 95 га.

«На стадии создания проектной документации пребывают определенные рабочие проекты: по организации территории, закладки виноградников и ухода за молодыми виноградными насаждениями, организация пруда для орошения земельного участка, капельного орошения земельного участка и дренажных каналов. Следуя графику, весной нынешнего года планируется закладка виноградников», — поделился планами Мавсум Рагимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.