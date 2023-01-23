ЗАМАНА - В Дагестане собираются построить 5 объектов в рамках госпрограммы развития СКФО

В Дагестане собираются построить 5 объектов в рамках госпрограммы развития СКФО

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23 января, 2023. Понедельник 09:51
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В Дагестане собираются построить 5 объектов в рамках госпрограммы развития СКФО

В 2023 году по государственной программе развития СКФО в Дагестане предусмотрено финансирование 5 объектов, информирует пресс-служба Министерства экономики региона.

В Дагестане собираются построить 5 объектов в рамках госпрограммы развития СКФО

Речь идет о возведение водоводов «Кайтаг-Дербент» и «Шурдере-Дербент», врутригородской канализации в Хасавюрте, ремонта дорожной сети в селе Новокули Новолакского района.

Финансирование проектирования проводится по проекту реконструкции и расширения очистных сооружений канализации в городе Хасавюрт (1 этап).

Министр экономики Гаджи Султанов уточнил, что в общем на 5 объектов направлено 1,5 млрд рублей. Из них 1,3 млрд рублей — из федерального бюджета и 71,65 млн рублей — из регионального бюджета.

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