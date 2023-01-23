Мухтарбий Аджеков ознакомился с работой по заготовке страхового запаса кормов в республике

Руководитель Минсельхоза Дагестана Мухтарбий Аджеков побывал в ГУП РД СПЦ «Дагестанский» в Бабаюртовском районе и проверил качество заготовленного сена, а также состояние полей и мелиоративной сети, информирует пресс-служба ведомства.

В рамках визита он также осмотрел сельхозтехнику на предприятии и животноводческие комплексы.

Пресс-служба также уточнила, что СПЦ «Дагестанский» является одной из двух организаций в республике, в которых формируются стратегические запасы кормов для скота на зимнее время. Его директор Айдамир Гаджимагомедов отметил, что на данный момент создан запас в объеме 600 тонн сена.

По итогам рабочего визита министр подчеркнул отличное качество заготовленных кормов, а также обсудил с Айдамиром Гаджимагомедовым планы по будущему развитию предприятия.