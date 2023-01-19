Там Абдулмуталибов осмотрел территорию порта, оценил состояние его гидротехнических сооружений и проверил работы по ремонту и восстановлению рыбного терминала.

Как поделился исполнительный руководитель организации Шахрубег Далгатов, в данный момент на территории рыбного терминала восстановлены пребывающие в разрушенном состоянии здания, осуществлен капремонт административных и складских помещений, частично обновлены железнодорожные подъездные пути, полностью заменены кабельные линии, размещена новая трансформаторная подстанция, завершается возведение морозильно-холодильного комплекса, очищены акватории вдоль причалов от затонувших кораблей, что дает возможность увеличить полезную длину причалов.

«Когда завершатся работы и техническое переоснащение инфраструктуры рыбного порта, ООО «Порт-Петровск» обеспечит полный комплекс услуг по обслуживанию судов рыбопромыслового флота, а также будут сформированы 60 новых рабочих мест», — высказался Шахрубег Далгатов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.