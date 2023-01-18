Дагестанский экспорт в 2022 году достиг рекордных показателей за последние 12 лет – 107 млн долларов

Дагестанский экспорт по итогам 2022 года достиг рекордных показателей за последние 12 лет, превысив 107 млн долларов, информирует ТАСС, ссылаясь на главу Центра поддержки экспорта Дагестана Руслана Абаскулиева.

Как он заявил, это на 60 процентов больше по отношению к 2021 и на 90% больше к 2020 году. Абаскулиев отметил, что экспорт вырос в 2022 году, несмотря на то, что были остановлены поставки в Украину. Товары и услуги из Дагестана были с успехом отправлены в страны Азии и Ближнего Востока.

«Активно работаем со следующими странами: Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, ОАЭ, Афганистан и Таджикистан», – заявил Абаскулиев.

Стоит напомнить, что в 2021 году объем экспорта из республики составил 67 млн долларов.