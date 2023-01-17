Рекордный показатель средств в 2022 году выдали финансовые организации Дагестанским предпринимателям

Подведомственным учреждением Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана - Гарантийным фондом РД превышены показатели в 9 раз по сравнению с таким же периодом 2021 года.

В минувшем году помощь Гарантийного фонда региона получили 237 субъектов МСП РД на общую сумму поручительств в размере 973 млн рублей, а привлеченная сумма кредитов составила 1741 млн рублей.

Это на 880 процентов больше, чем за 2021 год.