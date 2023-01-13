ЗАМАНА - В Дагестане откроется крупноформатный торговый объект сети «Магнит»

В Дагестане откроется крупноформатный торговый объект сети «Магнит»

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13 января, 2023. Пятница 10:24
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В Дагестане откроется крупноформатный торговый объект сети «Магнит»
Вчера, 12 января, первый заместитель главы кабмина Дагестана Руслан Алиев провел заседание на тему размещения крупноформатного торгового объекта сети «Магнит».
В Дагестане откроется крупноформатный торговый объект сети «Магнит»

В обсуждении участвовали глава Минпромышленности РД Низам Халилов, операционный руководитель больших форматов розничной сети «Магнит» Владимир Солдатов, лидер управления по развитию больших форматов и РЦ «Магнита» Алексей Белоусов и другие представители корпорации.

Начиная собрание, Руслан Алиев поблагодарил организаторов и инициаторов встречи, а также подчеркнул удобство магазинов у дома «Магнит», которые появились в Дагестане.  

«Нужно отметить, что даже после введенных ограничений против нашей страны, когда все другие торговые сети начали повышать цены, в Магните они остались практически на том же уровне. Граждане довольны сетью, а туристы, которые приезжают в регион, знают про «Магнит» и спокойно заходят, покупая то, что им нужно», — заявил Алиев.

В свою очередь, Владимир Солдатов озвучил, что дагестанцы уже знакомы с двумя малыми форматами торговли, которые развивает «Магнит», —  это продуктовые магазины у дома и «Магнит Косметик», а теперь они готовы открыть в республике и гипермаркет. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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