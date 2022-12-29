В Дагестане проконтролировано более 100 000 тонн животноводческой продукции в 2022 году

Управление Россельхознадзора в пункте пропуска Дербент в уходящем году проконтролировало более 100 000 тонн животноводческих товаров.

По сведениям Управления, в железнодорожном пункте пропуска «Дербент» проведен контроль 1627 партий 101575 тонн подконтрольных госветнадзору грузов. Продукция поставлялась из Азербайджана и Ирана.

«Госинспекторы с начала нынешнего года при ввозе досмотрели 26 партий 671 тонны молочной продукции, при вывозе 906 партий 54380 тонн кормов и прочих грузов, при транзите 304 партий 20537 тонн (мясо, молочные продукты, корма)», – заявляет пресс-служба ведомства.

В общем за 2022 год в процессе осуществления пограничного ветеринарного контроля на госгранице России было задержано 5 вагонов с молочной продукцией из Ирана, грузы которых не соответствовали выданным разрешениям Россельхознадзора и возвращены грузоотправителям.