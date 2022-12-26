Собравшиеся обсудили принимаемые меры по обеспечению устойчивости развития экономики и подняли вопрос исполнения регионального бюджета Дагестана в 2022 году.

В начале совещания Руслан Алиев озвучил, что российская экономика продолжает адаптироваться к сегодняшним вызовам, восстанавливается промышленное производство, растут инвестиции в основной капитал, развитию бизнеса уделяется особое внимание.

«С учётом текущей ситуации совершенствуются и принимаются дополнительные меры поддержки отечественного малого и среднего бизнеса. Среди них и возможность воспользоваться помощью государства в проактивном режиме, чтобы было максимально просто и удобно это сделать.

Для этого запущен цифровой профиль предпринимателя на платформе «МСП.РФ». Теперь юридические лица при их согласии смогут быстрее получать подходящие меры поддержки. Вся информация будет автоматически поступать от государственных органов. Не понадобится тратить время на предоставление необходимых сведений.

Такой новый сервис позволит адресно предлагать компаниям региональные и федеральные программы, услуги конкретно под их запросы и индивидуальные особенности. Сократится время заполнения заявок, в частности, за счёт того, что из анкеты на получение кредита будет исключено более 50 пунктов. Не придётся прикреплять порядка 10 документов. Упростится и проверка со стороны банка, так как данные поступят из достоверных государственных источников. Проще станет обращаться и за финансовыми продуктами, где требуется большой объём сведений. Речь идёт о государственных микрозаймах, грантах, субсидиях», — высказался Алиев. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.