Субсидии на 75 млн рублей одобрили дагестанским фермерам в рамках госпрограммы развития горных территорий

В 2022 году по государственной программе «Социально-экономическое развитие горных территорий Дагестана» десяткам сельхозпроизводителей одобрили субсидии на 74,9 миллионов рублей, информирует пресс-служба Министерства экономики Дагестана

Из поступивших 349 заявок конкурсный отбор удалось пройти 221 заявителю. Самыми востребованными в нынешнем году стали субсидии по покупке малогабаритной сельхозтехники для ЛПХ (118 заявок) и закладке садов интенсивного типа (91 заявка).

Стоит напомнить, что программа предусматривает также субсидии на возведение малогабаритных теплиц, покупку оборудования по производству пищевой продукции и напитков, формирование или модернизацию цехов по производству промышленной продукции, строительство логистических (оптово-распределительных) точек хранения продукции и приобретение малогабаритной сельскохозяйственной техники для личных подсобных хозяйств.

Уточняется, что минимальный размер субсидии в 2022 году составил 200 000 рублей, максимальный – 3 миллиона рублей.