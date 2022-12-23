Из поступивших 349 заявок конкурсный отбор удалось пройти 221 заявителю. Самыми востребованными в нынешнем году стали субсидии по покупке малогабаритной сельхозтехники для ЛПХ (118 заявок) и закладке садов интенсивного типа (91 заявка).
Стоит напомнить, что программа предусматривает также субсидии на возведение малогабаритных теплиц, покупку оборудования по производству пищевой продукции и напитков, формирование или модернизацию цехов по производству промышленной продукции, строительство логистических (оптово-распределительных) точек хранения продукции и приобретение малогабаритной сельскохозяйственной техники для личных подсобных хозяйств.
Уточняется, что минимальный размер субсидии в 2022 году составил 200 000 рублей, максимальный – 3 миллиона рублей.