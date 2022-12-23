ЗАМАНА - Кизлярский коньячный завод планирует наладить экспорт продукции в Сербию

Кизлярский коньячный завод планирует наладить экспорт продукции в Сербию

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23 декабря, 2022. Пятница 08:24
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Кизлярский коньячный завод планирует наладить экспорт продукции в Сербию

На встрече с сотрудниками Кизлярского коньячного завода генеральный директор Евгений Дружинин рассказал об итогах работы за 2022 год. 

Кизлярский коньячный завод планирует наладить экспорт продукции в Сербию

АО «Кизлярский коньячный завод» является одним из самых больших производителей алкогольной продукции в России. В период европейских ограничений ему удалось не только удержать свои позиции на отечественном рынке коньяка и бренди, но и увеличить свои результаты работы.

«Объем закупки винограда в 2022 году составил 39600 тонн. Кроме этого, АО “Кизлярский коньячный завод” в целях поддержания как высокого качества выпускаемого продукта, так и исконных технологий по производству коньячной продукции, на данный момент занимается разработкой проекта по закладке собственных виноградников на 311 га в Дербентском районе.

Задачей проекта является посадка технических сортов винограда неукрывного типа, мы собираемся выращивать следующие сорта винограда: “Ркацители”, “Уни блан”, “Первенец”, “Молдова”, “Мерло”, “Шардоне”», – сообщил Дружинин. 

«В 2022 году были подписаны соглашения с новыми контрагентами, находящимися в Нижним Новгороде, Саратове, Люберцах, Астрахани, Якутске, Твери, Ростове-на-Дону, Коммунаре (Ленинградская область). Дабы выйти на экспортные рынки, Совет директоров утвердил план мероприятий и целевых показателей темпов роста экспорта на период до 2024 года», – рассказал гендир.

По прогнозам экспертов компании, в нынешнем году экспорт готовой продукции составит 7 000 дал. В данный момент осуществляется работа с контрагентами – подписан договор с новым контрагентом (TOO «Dina market»), который находится в Казахстане.

Кроме того, дабы увеличить рынок продажи, АО ККЗ анализирует рынок и осуществляет поиск потенциальных импортеров по реализации товаров на территории Республики Сербии.

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