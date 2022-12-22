Начиная обсуждение, Абдулмуслимов озвучил, что в нынешнем году намеченный план озимого сева составляет 96 000 гектаров, и на данный момент сев осуществлен на 99,1%.

«Много раз говорил, и снова подчеркну целесообразность увеличения площади земель для посева озимых культур, в том числе за счет введения в работу неиспользуемой пашни. У нас тут еще есть резервы. Мы говорили об этом на собрании оперштаба в начале октября, я давал соответствующее поручение Минсельхозу. Рассчитываю сегодня услышать и о результатах его исполнения», — высказался премьер.

Он также добавил, что земли отгонного животноводства используют около 790 хозяйствующих субъектов из 39 районов региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.