ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана посетил консервный завод в Ботлихе

Премьер-министр Дагестана посетил консервный завод в Ботлихе

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19 декабря, 2022. Понедельник 10:12
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Премьер-министр Дагестана посетил консервный завод в Ботлихе
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в субботу, 17 декабря, побывал в Ботлихском районе Дагестана. 
Премьер-министр Дагестана посетил консервный завод в Ботлихе

В начале премьер посетил Ботлихский консервный завод ООО «Аквариус». Абдулмуслимов осмотрел производственные площади предприятия и поговорил с сотрудниками. Завод был основан в 1982 году, в него входят цехи площадью более 5 000 квадратных метров и складские помещения. Его мощность составляет 3,5 муб. (3500 туб.)

Каждый год на предприятии перерабатывают более 500 тонн плодов и овощей, организация работает на полную производственную силу.

В нынешнем году там приняли 640 тонн абрикосов, 100 тонн помидоров и огурцов, около 25 тонн кизила, фруктов и ягод.  Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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