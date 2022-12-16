Премьер озвучил, что в бюджет республики от реализации государственного имущества поступило 256 миллионов рублей, в том числе 35 миллионов рублей пришло от приватизации.

«Работа по управлению и распоряжению региональным имуществом включает в себя следующие направления: учет имущества, его закрепление за соответствующими организациями, государственная регистрация права собственности, приватизация, передача земельных участков в аренду и иные направления.

В общем в Дагестане более 450 000 единиц учета, это довольно серьезное хозяйство», — высказался Абдулмуслимов.

Также глава кабмина подчеркнул недостаточную эффективность использования земель сельхозназначения – летних пастбищ, которые используются без подписания договоров аренды. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.