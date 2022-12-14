ЗАМАНА - В Минсельхозпроде Дагестана состоялось собрание на тему развития сельского хозяйства Акушинского района

В Минсельхозпроде Дагестана состоялось собрание на тему развития сельского хозяйства Акушинского района

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14 декабря, 2022. Среда 16:48
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В Минсельхозпроде Дагестана состоялось собрание на тему развития сельского хозяйства Акушинского района

Во вторник, 13 декабря, глава Минсельхоза Дагестана Мухтарбий Аджеков провел рабочую встречу с лидером Акушинского района Махачем Абдулкеримовым. 

В Минсельхозпроде Дагестана состоялось собрание на тему развития сельского хозяйства Акушинского района

Начиная обсуждение, Аджеков подчеркнул роль Акушинского района в АПК региона. Район находится на 2 месте по поголовью овец, 4-е по поголовью КРС, 3-е по производству овощей, а по ряду других направлений сельского хозяйства фиксируются устойчивые производственные показатели. Потенциал у района большой и для раскрытия существующих возможностей крайне важно слаженное сотрудничество экспертов министерства и администрации района. Министр сельского хозяйства обратил внимание лидеров района на планы ведомства оказывать всяческую поддержку. На данный момент имеется много направлений поддержки АПК. К тому же с 2023 года открывается крайне важное для Дагестана направление по государственной поддержке овощеводства и картофелеводства, в том числе личных подсобных хозяйств, что имеет и для Акушинского района большое значение. Подробнее материал можно прочитать на сайте Минсельхоза Дагестана.

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