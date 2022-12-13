ЗАМАНА - В Дагестане в 2023 году планируют заложить 800 га новых садов

В Дагестане в 2023 году планируют заложить 800 га новых садов

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13 декабря, 2022. Вторник 15:19
Сергей Мальгавко/ТАСС|||
В Дагестане в 2023 году планируют заложить 800 га новых садов

Площадь садов в Дагестане в будущем году может вырасти на 800 гектаров. Особое внимание будет уделяться саженцам для интенсивного садоводства.

В Дагестане в 2023 году планируют заложить 800 га новых садов

«В следующем году мы ставим себе цель по обеспечению закладки садов на площади не менее 800 гектаров. С учетом увеличения площадей под садами особое внимание будет уделено подбору качественного посадочного материала, особенно для интенсивного садоводства», — рассказал глава Минсельхоза Дагестана Мухтарбий Аджеков. Как он заявил, собственные наработки в этом направлении уже есть у компании «Полоса» и Федерального аграрного научного центра.

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