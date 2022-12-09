ЗАМАНА - Новая порода овец выведена в Дагестане

Новая порода овец выведена в Дагестане

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09 декабря, 2022. Пятница 01:23
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Новая порода овец выведена в Дагестане

Учеными выведена в Дагестане новая порода овец – артлухский меринос, хорошо адаптированный к условиям предгорной зоны региона, информирует пресс-служба Главы РД.

Новая порода овец выведена в Дагестане

«В Дагестане выведена новая порода овец – артлухский меринос, они отлично адаптированы к условиям предгорной зоны республики. Породу ученые вывели путем скрещивания овец дагестанской горной породы со ставропольской породой и манычским мериносом», – сообщил 8 декабря и.о. руководителя Федерального аграрного научного центра РД Нариман Ниматулаев на собрании Совета по развития АПК под руководством Главы региона Сергея Меликова. Уточняют, что на всероссийских выставках артлухский меринос уже заинтересовал овцеводов из Беларуси.

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