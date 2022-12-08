Сергей Меликов посетил семью почётного председателя Госсовета РД Магомедали Магомедова

В четверг, 8 декабря, руководитель республики Сергей Меликов приехал в родное село почётного председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова – Леваши, где выразил соболезнования в связи со смертью известного политика и общественного деятеля его жене Зулгижат Магомедовой и сыну Магомедсаламу Магомедову.

Магомедали Магомедов скончался в прошлое воскресенье. Выражая соболезнования родным почетного председателя Госсовета РД, Сергей Меликов высказался: «дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедали Магомедовичу, помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в Дагестане и целостность нашей страны. Навсегда запомню его как своего старшего друга, носителя лучших качеств дагестанского характера: трудолюбия и терпения, мудрости и мужества».