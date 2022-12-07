Осман Абдулкеримов ушел с должности руководителя Ахтынского района

Депутаты, узнав о решении Абдулкеримова оставить пост, категорически были против, уточняет администрация. Но тот убедил их, отметив, что хочет больше времени уделить уходу за своими пожилыми родителями, тем более, что за 9 лет во главе района «уже сделано немало».

«Уходить нужно на пике. И почему мне это дается так легко? Потому что я никогда не относился к посту, как к собственности. В этом и заключается весь секрет», — высказался Абдулкеримов.

Временно исполняющим обязанности главы района стал Вадим Агасиев, ранее занимавший пост заместителя руководителя по социальным вопросам.