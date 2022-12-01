ЗАМАНА - Первый заместитель главы Минсельхоза Дагестана анонсировал проведение масштабной сельскохозяйственной ярмарки в Махачкале

Первый заместитель главы Минсельхоза Дагестана анонсировал проведение масштабной сельскохозяйственной ярмарки в Махачкале

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01 декабря, 2022. Четверг 10:45
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Первый заместитель главы Минсельхоза Дагестана анонсировал проведение масштабной сельскохозяйственной ярмарки в Махачкале

В субботу, 3 декабря, на площади имени Ленина состоится крупная сельскохозяйственная ярмарка-выставка, об этом проинформировал первый заместитель главы Минсельхоза региона Шарип Шарипов.

Первый заместитель главы Минсельхоза Дагестана анонсировал проведение масштабной сельскохозяйственной ярмарки в Махачкале

Как он сообщил, на главной площади города соберутся аграрии со всего региона. На ярмарке фермеры представят свою продукцию, где каждый желающий сможет купить натуральные продукты по цене ниже рыночной стоимости.

Мероприятие проводится Минсельхозпродом Дагестана совместно с махачкалинской администрацией, муниципальными районами региона, а также общественными и научными организациями.

Шарип Шарипов также уточнил, что в этот день состоится торжественное собрание в Доме дружбы, с участием руководителя Дагестана Сергея Меликова и главы кабмина региона Абулмуслима Абдулмуслимова, где будут объявлены лучшие работники агросектора республики.

«Глава Дагестана назовет лучших работников, поблагодарит тех, кто сегодня на полях и фермах трудится, прославляя наш Дагестан. Также в рамках мероприятия запланирована церемония награждения», – рассказал Шарипов.

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