В рамках мероприятия будет организована сельхозярмарка, выставка достижений муниципалитетов, концертная программа с участием творческих коллективов со всего региона, а также мастер-классы по народно-художественным промыслам.
Масштабная ярмарка состоится в Махачкале 3 декабря
- Автор Дарья
- 29 ноября, 2022. Вторник 13:27
В субботу, 3 декабря, на площади Ленина в Махачкале пройдет масштабная ярмарка. Она организована по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова.
Последнее от Дарья
- Сергей Меликов встретился с командой махачкалинского клуба «Динамо»
- Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» проверит знания в сфере инклюзии
- Житель Дагестана уличен в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей
- XXIII Региональный музыкальный фестиваль юных исполнителей «Наши надежды» начался в Махачкале
- В Дагестане пройдет декада приемов граждан к 21-летию создания партии «Единая Россия»