ЗАМАНА - Масштабная ярмарка состоится в Махачкале 3 декабря

Масштабная ярмарка состоится в Махачкале 3 декабря

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29 ноября, 2022. Вторник 13:27
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Масштабная ярмарка состоится в Махачкале 3 декабря

В субботу, 3 декабря, на площади Ленина в Махачкале пройдет масштабная ярмарка. Она организована по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова.

Масштабная ярмарка состоится в Махачкале 3 декабря

В рамках мероприятия будет организована сельхозярмарка, выставка достижений муниципалитетов, концертная программа с участием творческих коллективов со всего региона, а также мастер-классы по народно-художественным промыслам.

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